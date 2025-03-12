Главное из совещания Путина с Генштабом

Президент России Владимир Путин заявил, что задача Вооружённых сил РФ — в ближайшее время разгромить противника, окопавшегося в Курской области, и полностью освободить территорию. Об этом пишет телеграм-канал «RT на русском».

Основные итоги совещания с Генштабом:

▪️ Группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована. Освобождено 86% территории, ранее занятой украинской армией.

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▪️ Российская армия покинула курское приграничье, пересекла государственную границу и вошла в Сумскую область.

▪️ Потери ВСУ составили более 67 тыс. человек и свыше 7 тыс. единиц техники. В плен взяты более 400 военных. Операция ВС РФ по проходу через трубу к Судже стала неожиданностью для украинских сил.

▪️ Россия будет рассматривать украинских военных, взятых в плен в курском приграничье, как террористов. Иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции.

▪️ Киев планировал создать в Курской области стратегический плацдарм, отвлечь российские силы от Донбасса и использовать ситуацию как инструмент давления. Эти планы провалились.

▪️ После полного освобождения Курской области необходимо рассмотреть вопрос о создании зоны безопасности вдоль государственной границы РФ.