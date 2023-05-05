Главарь банды убийц аниматоров на Кубани должен был отбывать 18-летний срок в тюрьме

Главарем банды, которая убила аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко на трассе М4 «Дон» на Кубани, оказался Демьян Кеворкьян, пишет «МОЕ! Онлайн» со ссылкой на пресс-службу краевых судов.

Выяснилось, что в 2016 году его приговорили к 18 годам тюрьмы за создание преступной группировки. По какой причине мужчина оказался на свободе неизвестно. Следственный комитет опубликовал кадры с допроса задержанных.

Из карточки уголовного дела, которая размещена на официальном сайте краевого суда, его фамилию удалили.

Его сообщниками стали Арам Татосян и Анатолий Двойников. Следователи нашли тела пропавших жертв закопанными в лесополосе на значительном расстоянии друг от друга.