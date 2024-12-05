Глава СК РФ поручил разобраться с проблемой аварийного жилья в Рыбном

Жительница города Рыбное обратилась в приёмную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте», сообщив о нарушениях прав жильцов аварийных многоквартирных домов. Речь идёт о домах на улицах Мира, МОГЭС, Интернациональной, Путейской и 2-й Набережной, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители этих домов уже более восьми лет живут в условиях, которые признаны небезопасными. Для их переселения было начато строительство новых зданий, однако сроки их сдачи неоднократно переносились. Первоначально завершение работ планировалось на конец прошлого года, затем — на сентябрь текущего года, но обязательства подрядчиком до сих пор не выполнены.

Эта ситуация получила широкий общественный резонанс и освещалась в средствах массовой информации.

По поручению Александра Бастрыкина начата процессуальная проверка. Руководитель СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин получил указание представить доклад о промежуточных результатах и принятых мерах.

Ход проверки находится под контролем центрального аппарата СК РФ, что подчёркивает значимость и серьезность проблемы.