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Глава сети фастфуда «Вкусно — и точка» объяснил рост цен в меню

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Генеральный директор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев высказался о причинах рост цен в меню, пишет РБК.

По его словам, это связано с ростом закупочных цен.

«Они немного подросли в силу того, что подросли закупочные цены. Наши цены, да, они немного выросли», – отметил Пароев.

При этом глава компании обратил внимание, что этот рост «меньше, чем у конкурентов».

Также Пароев пообещал сохранить философию ушедшего из России «Макдональдса», которая состояла в доступности для широкого круга потребителей.

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