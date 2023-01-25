Глава рязанского Минздрава рассказал о преимуществах нового онкодиспансера

В среду, 25 января, на заседании Рязанской областной Думы, в рамках «правительственного часа» обсудили эффективность реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Перед депутатами выступил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

Пшенников подвёл промежуточные итоги реализации проекта в регионе, а также поделился планами на 2023 год. По его словам, система оказания онкологической помощи в Рязанской области делится на три уровня: первичная, центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), онкологический диспансер.

На данный момент в области действует 5 ЦАОП, 35 первичных онкологических кабинетов, 40 смотровых кабинетов, насчитывается 350 круглосуточных коек, 272 койки в дневных стационарах.

Регион разработал программу, которая поможет добиться результатов, установленных федеральным центром. Упор делается на скрининг и раннюю диагностику, маршрутизацию пациентов, своевременное лечение. Также оказывается паллиативная поддержка.

Одна из главных задач министерства на сегодняшний момент, введение в строй нового онкодиспансера. Он будет регулировать выстроенную трёхуровневую систему, начиная со скрининга, завершая терапией.

Депутаты поинтересовались у министра, чем онкодиспансер будет отличаться от старого, кроме ногово современного здания.

— Онкодиспансер раскрывает новые мощности, — отметил Пшенников. — Появятся новые операционные, что позволит увеличить плановую хирургическую помощь пациентам. Появится возможность проводить диагностику полного цикла, медицинское учреждение получит 8 единиц тяжеловесного оборудования, появится возможность оказывать виды помощи, которых ранее в регионе не было.

Депутат Сергей Лукьянов поинтересовался, планируется ли привлекать к работе узких специалистов, которых ранее не было в Рязанской области.

— Готовим двух специалистов по эндоваскулярной хирургии — выключения онкологического процесса из кровотока, — рассказал министр. — В течение шести месяцев медики обучались в двух специализированных центрах. Таких хирургов в регионе хватает, но эти будут работать над совершенно другими задачами. Также готовы проводит телеконсультации с коллегами из федеральных учреждений.

Пшенников также отметил, что на первое время под новое оборудование планируется приглашать специалистов из других регионов.

Также министр рассказал о том, что к пяти действующим в регионе ЦАОП планируется добавить шестой — на территории Рязани. Сейчас вопрос рассматривается, министерство анализирует ситуацию.

В центрах амбулаторной онкологической помощи проводится скрининг, также там есть дневной стационар для проведения химиотерапии.