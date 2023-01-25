Глава рязанского Минздрава рассказал о преимуществах нового онкодиспансера

В среду, 25 января, на заседании Рязанской областной Думы, в рамках «правительственного часа» обсудили эффективность реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Перед депутатами выступил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.
Пшенников подвёл промежуточные итоги реализации проекта в регионе, а также поделился планами на 2023 год. По его словам, система оказания онкологической помощи в Рязанской области делится на три уровня: первичная, центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), онкологический диспансер.
На данный момент в области действует 5 ЦАОП, 35 первичных онкологических кабинетов, 40 смотровых кабинетов, насчитывается 350 круглосуточных коек, 272 койки в дневных стационарах.
Регион разработал программу, которая поможет добиться результатов, установленных федеральным центром. Упор делается на скрининг и раннюю диагностику, маршрутизацию пациентов, своевременное лечение. Также оказывается паллиативная поддержка.
Одна из главных задач министерства на сегодняшний момент, введение в строй нового онкодиспансера. Он будет регулировать выстроенную трёхуровневую систему, начиная со скрининга, завершая терапией.
Депутаты поинтересовались у министра, чем онкодиспансер будет отличаться от старого, кроме ногово современного здания.
Депутат Сергей Лукьянов поинтересовался, планируется ли привлекать к работе узких специалистов, которых ранее не было в Рязанской области.
Пшенников также отметил, что на первое время под новое оборудование планируется приглашать специалистов из других регионов.
Также министр рассказал о том, что к пяти действующим в регионе ЦАОП планируется добавить шестой — на территории Рязани. Сейчас вопрос рассматривается, министерство анализирует ситуацию.
В центрах амбулаторной онкологической помощи проводится скрининг, также там есть дневной стационар для проведения химиотерапии.
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