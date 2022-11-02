Глава Рязани Татьяна Панфилова провела личный приём граждан

К главе муниципального образования обратилась жительница ул. Черновицкой Валентина Новикова. Рязанка сообщила о необходимости сноса 7 аварийных деревьев. В ближайшее время для оценки состояния зелёных насаждений выедут специалисты управления благоустройства города, они проведут обследование. Если деревья признают аварийными, будут составлены акты, деревья спилят.

— Спиливание аварийных деревьев происходит ежедневно. Деньги на снос выделены, вопрос находится под личным контролем нашего Губернатора, — отметила Татьяна Панфилова.

Также Валентина Новикова попросила вывезти ветки, оставшиеся во дворе после опиловки, которая проходила летом 2022 года. Ветки будут вывезены силами «Дирекции благоустройства города». Кроме того, заявительница обозначила проблемы освещения улицы Черновицкой, в том числе подходов к школе № 64. По информации управления благоустройства, три светильника заменены, повреждения на сетях устранены. Дирекцией благоустройства города и депутатами по округу будет проведена повторная проверка освещённости данного участка. Также рязанка затронула вопросы состояния и уборки остановок общественного транспорта, дворовых территорий, работы управляющих компаний и ремонта детских площадок.

Сергей Максаков обратился к Татьяне Панфиловой с вопросом по восстановлению отмостки дома № 12 по ул. Полетаева. Субподрядчик разрушил отмостку и повредил бордюры при проведении работ по капитальному ремонту внутридомовой системы водоотведения в 2020 году. Обязательства по восстановлению благоустройства должна выполнить подрядная организация — РСУ № 1. Заделать яму, привезти асфальт и восстановить отмостку планируется до конца ноября. Вопрос взят на контроль.

К Татьяне Панфиловой обратился житель ул. Стройкова Борис Грачев. Рязанец пожаловался на ненадлежащую подачу отопления в угловых квартирах его дома. Для обследования квартир и проведения всех необходимых замеров на следующей неделе будет направлена комиссия с участием специалистов управления энергетики и ЖКХ администрации города, РМПТС и управляющей компании. Комиссия должна разобраться в ситуации и принять необходимые меры.

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