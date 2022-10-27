Глава Рязани: Школе в микрорайоне Семчино быть!

Глава Рязани, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова прокомментировала подписание концессионного соглашения о строительстве новой школы. Соответствующий пост Панфилова разместила на странице ВКонтакте.

Школе в микрорайоне Семчино быть! Сегодня на заседании Рязанской городской Думы согласовали концессионное соглашение по строительству этого социально важного объекта. Школа на 1100 мест будет построена и введена в эксплуатацию к 2025 году.

Рассмотрели меры поддержки мобилизованных граждан. Городская Дума приняла решение об освобождении мобилизованных от уплаты земельного налога за 2021 год.

Поддержали вопрос об увековечивании памяти двух рязанцев, погибших в ходе спецоперации, — Алексея Филиппова и Алексея Яковлева. Мемориальные доски будут установлены на школе № 7 и школе № 24, в которых они учились.

Передали в аренду за символическую плату ряд муниципальных помещений, в которых будут работать социально значимые организации: городская общественная организация помощи умственно отсталым детям-инвалидам, ресурсный центр профилактики социального сиротства, местная организация национально-культурной автономии молдаван «Прут», кризисный центр поддержки женщин «Ангел».

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