Четверг, 27 октября, 2022
7info

Глава Рязани: Школе в микрорайоне Семчино быть!

На главнуюНовости Рязани

Глава Рязани, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова прокомментировала подписание концессионного соглашения о строительстве новой школы. Соответствующий пост Панфилова разместила на странице ВКонтакте.

Школе в микрорайоне Семчино быть! Сегодня на заседании Рязанской городской Думы согласовали концессионное соглашение по строительству этого социально важного объекта. Школа на 1100 мест будет построена и введена в эксплуатацию к 2025 году.

Рассмотрели меры поддержки мобилизованных граждан. Городская Дума приняла решение об освобождении мобилизованных от уплаты земельного налога за 2021 год.

Поддержали вопрос об увековечивании памяти двух рязанцев, погибших в ходе спецоперации, — Алексея Филиппова и Алексея Яковлева. Мемориальные доски будут установлены на школе № 7 и школе № 24, в которых они учились.

Передали в аренду за символическую плату ряд муниципальных помещений, в которых будут работать социально значимые организации: городская общественная организация помощи умственно отсталым детям-инвалидам, ресурсный центр профилактики социального сиротства, местная организация национально-культурной автономии молдаван «Прут», кризисный центр поддержки женщин «Ангел».

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/