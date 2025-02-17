Глава регионального парламента Аркадий Фомин обсудил с общественностью планы развития Шилова

Председатель областной Думы Аркадий Фомин на встрече с жителями поселка Шилово обсудил перспективы развития микрорайона, в котором расположена школа №2. Как было отмечено, за последние несколько лет территория заметно преобразилась. В рамках национального проекта «Образование» была капитально отремонтирована сама школа, построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Также был благоустроен участок земли, прилегающий к детскому центру «Родник». На обновленной детской площадке теперь проводят досуг ребята из разных районов поселка.

– Наша задача – не останавливаться, продолжать работу, направленную на повышение качества жизни людей, – заявил Аркадий Фомин. – Обязательно поддержу предложение обустроить сквер с другой стороны от центра «Родник» и обновить детскую площадку во дворе по улице Юбилейной. Вместе с главой Шиловского района Сергеем Стерликовым вышли на место, посмотрели, что и как можно сделать. Также побывали на Вокзальной площади. В прошлом году здесь сделали ливневую канализацию, чтобы решить проблему застоя воды, на очереди – обновление асфальтового покрытия.