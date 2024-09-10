Глава поселения умер на следующий день после похорон брата, погибшего на СВО

Под Волгоградом скончался глава Алексиковского сельского поселения Михаил Зенин, сообщает портал V1.ru.

8 сентября 2024 года, на следующий день после похорон своего младшего брата, погибшего в зоне СВО, умер глава Алексиковского сельского поселения Михаил Зенин. 55-летнего мужчину нашли мертвым в его автомобиле. О трагедии сообщили в администрации Новониколаевского района Волгоградской области.

«Сегодня хутор Алексиковский осиротел. Ушел из жизни Михаил Зенин, человек, оставивший глубокий след в жизни многих людей. Его жизнерадостность, доброта и готовность помочь вдохновляли многих. Мы навсегда запомним его искреннюю улыбку и мудрые советы», — говорится в сообщении администрации.

По словам местных жителей, Михаил Зенин, переживший утрату брата, вероятно, умер от сердечного приступа.

«Он вернулся домой на машине, но вскоре умер в ней. В больнице его спасти не удалось», — рассказал житель хутора Денис.

Михаил Зенин был избран главой Алексиковского сельского поселения в 2013 году. За свою жизнь он трудился в разных сферах, начиная с должности оператора маслоцеха и до директора жилищно-коммунального хозяйства. Он был известен как отзывчивый и преданный своему делу человек, всегда готовый помочь односельчанам.

Похороны Михаила Зенина состоялись 10 сентября. У него остались жена, трое детей и внуки.