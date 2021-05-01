Глава Пензы признался, что боится ездить на такси

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Глава Пензы Владимир Мутовкин ответил на вопрос о содержании администрацией дорогого автопарка в ходе сессии городской Думы, пишет портал «ПензаСМИ».

Чиновник пояснил, что транспорт закупался более шести лет назад. При этом он и глава администрации Андрей Лузгин не принимали в этом участия. Теперь же автомобили подешевели, и продавать их невыгодно.

В то же время глава города отказался заключить договор с компанией такси.

«Я не готов повседневно доверять свою жизнь водителям, которых я не знаю, которые не знаю, как контролируются перед выходом на линию», – признался Мутовкин.

Политик также заявил о готовности ездить на своей машине, если транспортные средства администрации будут изъяты.