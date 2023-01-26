Глава одного из предприятий Рязанской области не уплатил налогов больше чем на 44 млн рублей

Руководителя одного из предприятий Рязанской области подозревают в уклонении от уплаты налогов. Подробности привели в СУ СКР по региону.

Уголовное дело возбудил первый отдел по расследованию особо важных дел по материалам налоговой проверки УФНС по Рязанской области и результатам оперативно-разыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД по Рязанской области.

По информации следователей, в период 2018-2020 годов подозреваемый через подконтрольные организации осуществлял розничную торговлю, применяя специальные налоговые режимы и формально разделяя единую финансово-хозяйственную деятельность. Директор предприятия не подал налоговые декларации по НДС за этот период, уклонившись от уплаты налога больше чем на 44 млн рублей.

Сейчас ведутся процессуальные действия для сбора доказательств. В ходе расследования уголовного дела следствие примет исчерпывающие меры к возмещению причинённого ущерба бюджетной системе России.