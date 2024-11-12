Глава госпиталя Вишневского: антибиотики стали работать с большим трудом

Одними из самых опасных осложнений после боевых ранений становятся сепсис и септический шок. Антибиотики в этих случаях нередко оказываются неэффективными, и врачи всё чаще прибегают к использованию бактериофагов — вирусов, способных уничтожать бактерии. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Есипов, заслуженный врач РФ, глава Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского.

Антибиотики теряют эффективность из-за того, что микробы быстро адаптируются, вырабатывая устойчивость. Как пояснил Есипов, микробам требуется всего около 72 часов, чтобы начать приспосабливаться к воздействию антибиотика, тогда как на разработку нового антибиотика уходят годы. В условиях такой гонки медики вынуждены искать альтернативные способы борьбы с инфекциями.

Бактериофаги стали серьёзным подспорьем в лечении сложных инфекций у бойцов. При поступлении раненого медики проводят анализы, чтобы определить бактериальную культуру, а затем подбирают бактериофаги, направленные против конкретной бактерии. Ранее такие препараты приходилось заказывать в лаборатории НИЦЭМ имени Гамалеи, но теперь часть процедур удается выполнять непосредственно в госпитале, что заметно ускоряет процесс лечения.

Однако, даже с бактериофагами не всегда удаётся победить инфекцию. Иногда бактерии «перестраиваются» еще до того, как лекарство готово к применению. В таких случаях врачи прибегают к дополнительным методам: используют лазерные и биофизические технологии, ультразвуковую кавитацию, плазменные потоки и доставку препаратов через лимфатические сосуды. Есипов подчёркивает, что борьба за жизнь раненого требует поиска самых разнообразных решений, включая применение различных препаратов с иммуномодуляторами и антибиотиками.