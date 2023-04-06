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Четверг, 6 апреля, 2023
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Глава администрации посёлка Елатьма Касимовского района ушёл в отставку

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Григорий Данилов, фото группы «Город Елатьма»

В Рязанской области ушёл в отставку глава администрации п. г. т. Елатьма Григорий Данилов. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Данилов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Местные депутаты просьбу удовлетворили.

Исполнять обязанности главы администрации назначена Юлия Красина, работающая в исполнительном органе власти в должности специалиста.

Данилов руководил мэрией посёлка с декабря 2018 года.

Елатьма — один из крупных рабочих посёлков Касимовского района. Численность населения — 3300 человек. Имеет статус моногорода из-за расположенного в нём Елатомского приборного завода.

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