Вторник, 24 января, 2023
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Гладков возмутило принуждение белгородских учителей работать на катке

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Жительница Старого Оскола пожаловалась губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, что учителей заставляют внеурочно работать на новом катке, написал Go31.ru.

По словам автора обращения, педагогам поручили раздавать посетителям коньки. Они занимаются этим до 22:00 в выходные дни бесплатно.

«Если честно, читаю какой-то ужас. Волосы практически шевелятся на голове, потому что такого точно не должно быть», – ответил Гладков.

Глава региона отметил, что с такой жалобой необходимо обратиться в правоохранительные органы.

При этом глава Старого Оскола Андрей Чесноков, в свою очередь, поспешил опровергнуть информацию, озвученную местной жительницей.

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