Гладков рассказал, сколько белгородцев не могут жить в своих домах из-за обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, сколько белгородцев можно считать беженцами на территории региона, написал «Бел.Ру».
По его словам, из-за угрозы обстрелов в своих домах не могут остаться порядка шести с половиной тысяч жителей.
«Часть проживает в ПВР. Мы их разместили в гостиницах Белгорода, санаториях», – пояснил Гладков.
Глава региона уточнил, что около тысячи белгородцев разместили в Московской и Тульской областях, где их приняли, как родных.
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