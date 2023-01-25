Среда, 25 января, 2023
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Гладков рассказал, сколько белгородцев не могут жить в своих домах из-за обстрелов

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, сколько белгородцев можно считать беженцами на территории региона, написал «Бел.Ру».

По его словам, из-за угрозы обстрелов в своих домах не могут остаться порядка шести с половиной тысяч жителей.

«Часть проживает в ПВР. Мы их разместили в гостиницах Белгорода, санаториях», – пояснил Гладков.

Глава региона уточнил, что около тысячи белгородцев разместили в Московской и Тульской областях, где их приняли, как родных.

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