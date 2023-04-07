Гладков рассказал об эвакуации белгородцев на броневике

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности эвакуации жителей Новой Таволжанки, сообщило издание Бел.Ру.

Позавчера село попало под обстрел ВСУ, повреждения получили около 15 домовладений. Люди успели спрятаться в укрытиях, поэтому никто не пострадал. При этом появилась информация, что людей не вывозили на бронеавтомобилях.

Гладков подчеркнул, что речь шла об одном таком транспортном средстве.

«Я понимаю, кто был за рулем и каких жителей с каких домов перевозили. Конечно, не все выезжали на бронеавтомобиле — он был один», — пояснил глава региона.

По его словам, никто никого не обманывал.