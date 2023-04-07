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Пятница, 7 апреля, 2023
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Гладков рассказал об эвакуации белгородцев на броневике

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности эвакуации жителей Новой Таволжанки, сообщило издание Бел.Ру.

Позавчера село попало под обстрел ВСУ, повреждения получили около 15 домовладений. Люди успели спрятаться в укрытиях, поэтому никто не пострадал. При этом появилась информация, что людей не вывозили на бронеавтомобилях.

Гладков подчеркнул, что речь шла об одном таком транспортном средстве.

«Я понимаю, кто был за рулем и каких жителей с каких домов перевозили. Конечно, не все выезжали на бронеавтомобиле — он был один», — пояснил глава региона.

По его словам, никто никого не обманывал.

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