Вторник, 19 декабря, 2023
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Гладков признался белгородцам, что устал делать замечания из-за мусора

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что устал делать замечания региональному оператору по обращению с ТКО, пишет «АиФ».

Так он ответил на жалобу жителя села Нечаевка, который посетовал, что мусор не вывозят уже неделю.

«Согласен с вами, и если честно, то уже устал делать замечания ЦЭБу (Центру Экологической Безопасности)», – признался Гладков.

Глава региона подчеркнул, что ему поступает много нареканий на работу ЦЭБа. По его словам, власти будут принимать решения на другом уровне.

Гладков отметил, что оператор мог вывезти мусор в селе Нечаевка после окончания снегопада. Он пообещал разобраться в ситуации, так как у него «уже нет сил терпеть это».

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