Гладков признался белгородцам, что устал делать замечания из-за мусора

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что устал делать замечания региональному оператору по обращению с ТКО, пишет «АиФ».
Так он ответил на жалобу жителя села Нечаевка, который посетовал, что мусор не вывозят уже неделю.
Глава региона подчеркнул, что ему поступает много нареканий на работу ЦЭБа. По его словам, власти будут принимать решения на другом уровне.
Гладков отметил, что оператор мог вывезти мусор в селе Нечаевка после окончания снегопада. Он пообещал разобраться в ситуации, так как у него «уже нет сил терпеть это».