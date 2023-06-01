Гладков обратился к белгородцам, пережившим страшный обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям Шебекина, которые пережили страшный обстрел накануне ночью, пишет портал Go31.Ru.

Глава региона пообещал помочь белгородцам с переездом из городского округа в безопасное место.

«Это действительно страшно – за детей, за стариков, за себя. Мы приняли решение – каждый, у кого есть желание выехать временно из Шебекино, мы такую возможность предоставляем», – сообщил Гладков.

Для этого развернут пункты временного размещения. Жителям Шебекино нужно обратиться для решения этого вопроса к главе округа Владимиру Жданову или его заместителям. ПВР разместят в Воронежской, Томской, Пензенской, Калужской, Ярославской областях, Северной Осетии, Крыму и Ставропольском крае.