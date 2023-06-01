Четверг, 1 июня, 2023
На главнуюНовости мира

Гладков обратился к белгородцам, пережившим страшный обстрел ВСУ

powder

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям Шебекина, которые пережили страшный обстрел накануне ночью, пишет портал Go31.Ru.

Глава региона пообещал помочь белгородцам с переездом из городского округа в безопасное место.

«Это действительно страшно – за детей, за стариков, за себя. Мы приняли решение – каждый, у кого есть желание выехать временно из Шебекино, мы такую возможность предоставляем», – сообщил Гладков.

Для этого развернут пункты временного размещения. Жителям Шебекино нужно обратиться для решения этого вопроса к главе округа Владимиру Жданову или его заместителям. ПВР разместят в Воронежской, Томской, Пензенской, Калужской, Ярославской областях, Северной Осетии, Крыму и Ставропольском крае.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Пригожин показал выход подразделений ЧВК «Вагнер» в тыловую зону

По словам Пригожина, вывод подразделений завершится к 5 июня.

Дети в интернете: угрозы кибермошенничества

В Международный день защиты детей рязанское отделение Банка России напомнит о схемах, которые используют кибермошенники.

Губернатор Гладков: Противника на территории Белгородской области не было и нет

Массированный обстрел региона продолжается.

У погибшей на улице Новосёлов в Рязани 26-летней женщины остались двое детей

По данным источника, у погибшей в последнее время была депрессия.

Сотрудники МЧС спасли молодую девушку от падения с 15-го этажа в Курске

Спасательная операция длилась десять минут, после чего девушку затащили в квартиру.

Два кота и домовой: любимые персонажи из детства в исследовании Wink и Литрес

Детский контент — один из самых востребованных в видеосервисе, а популярность многих детских фильмов и анимации обгоняет кино для более взрослой аудитории.

Неизвестный беспилотник упал и взорвался в Брянской области — Baza

По данным источника, инцидент произошёл в населённом пункте Найтоповичи, который находится в 70 километрах от границы.

Рязанский ветеринарный врач подозревается в получении взяток на 1,5 миллиона

По версии следствия, ветеринар получал от предпринимателя деньги за выдачу документов на мясо птицы без проведения необходимых проверок.

В России появилась возможность подать жалобу финомбудмену через МФЦ

Сейчас в Ульяновске и еще паре городов проводится эксперимент по подаче заявления ему через МФЦ. В июне он начнется и в Орле.

Рязанцев приглашают на благотворительный кинопоказ

В поддержку детей, которые воспитываются в детских домах, некоммерческая организация «ПроДетство» проводит благотворительный кинопоказ.

Во время пожара в Сасовском районе погиб мужчина

На место происшествия выезжали 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В Рязани дан старт летнему футбольному сезону 2023 года

30 мая на стадионе «Спартак» состоялось торжественное открытие Чемпионата и Кубка города Рязани по футболу сезона 2023 года.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации