Гладков обратился к белгородцам, пережившим страшный обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям Шебекина, которые пережили страшный обстрел накануне ночью, пишет портал Go31.Ru.
Глава региона пообещал помочь белгородцам с переездом из городского округа в безопасное место.
Для этого развернут пункты временного размещения. Жителям Шебекино нужно обратиться для решения этого вопроса к главе округа Владимиру Жданову или его заместителям. ПВР разместят в Воронежской, Томской, Пензенской, Калужской, Ярославской областях, Северной Осетии, Крыму и Ставропольском крае.