Четверг, 12 января, 2023
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ГК «Зелёный сад» начал разрабатывать улично-дорожную сеть в пос. Шпалозавод

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Застройщик приступил работе над проектом планировки территории (ППТ) — улично-дорожной сети в посёлке Шпалозавода.

ППТ предполагает реконструкцию существующей автодороги от 8-го района до пос. Шпалозавода и 11-го района мкр. Борки. В проекте предусмотрят обновление дорожного полотна, обустройство тротуаров, освещения, пешеходных переходов, монтаж остановочного комплекса.

Готовый проект «Зелёный сад» представит на рассмотрение в администрацию города Рязани. Инициатива компании связана с планами по комплексному развитию территории бывшего шпалопропиточного завода. Застройщик разработал градостроительную концепцию по редеволпменту промзоны под названием «Великий Коловрат». Масштабный проект предполагает появление на месте депрессивного микрорайона первой в Рязани набережной Оки, современных среднеэтажных домов, социальной инфраструктуры — школы, детского сада, аптеки.

Застройщик на безвозмездной основе при реализации проекта передаст городу новый тепловой пункт, обновленную дорожно-уличную сеть, набережную. Также в районе появятся МФЦ, опорный пункт полиции, кабинет врача общей практики.

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