Гинцбург рассказал, когда в России начнут применять вакцину от рака

В сентябре первые пациенты начнут проходить лечение с использованием онковакцины. Эту информацию РИА Новости подтвердил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Сейчас в России ведётся разработка нескольких препаратов для борьбы с раком, включая один в центре Гамалеи. Ранее Гинцбург сообщал агентству, что разрабатываемая в учреждении вакцина против онкозаболеваний будет персонализированной, то есть изготавливаться индивидуально для каждого пациента. В процессе её создания будет задействован искусственный интеллект, который проанализирует характеристики опухоли и предоставит «чертёж» для будущего препарата. На основе этого «чертежа» специалисты в течение недели изготовят препарат.

Согласно дорожной карте, которую научный центр представил в Минздрав, разрешение на использование вакцины планируют получить в конце августа. В сентябре, согласно плану, приступят к лечение пациентов. Отмечается, что дорожная карта министерством пока не утверждена.

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По словам Гинцбурга, предполагается, что вакцина будет вводиться не только пациентам с первичной меланомой, но и людям, которые уже прошли определенные стадии лечения.