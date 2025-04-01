Гимназию №2 торжественно открыли в Рязани

В Рязани 1 апреля состоялось торжественное открытие обновленного здания гимназии №2 на улице Соборной. Об этом сообщает администрация города.

Ученики вернулись в родные стены и смогли оценить изменения. От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова учеников и их родителей, а также педагогов поздравила Наталья Суворова, зампред регионального правительства.

«Поздравляю вас с официальным открытием одного из самых старейших учебных заведений Рязанской области. Благодарим Министерство культуры РФ и лично Ольгу Любимову, без чьей поддержки ничего бы не состоялось. Здесь проделали колоссальную работу. Можно сказать, что это придало новый импульс для воспитания подрастающего поколения», — сказала Наталья Суворова.

Она вручила директору гимназии № 2 Александру Щелокову сертификат на установку акустической системы.

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Здания гимназии построены в разные периоды – 18, 19 и 20 век. После реконструкции образовательное учреждение стало современным и комфортным для учеников, при этом сохранило исторические особенности архитектуры.

Гимназия № 2 ведет свою образовательную деятельность с 1722 года. За более чем 300-летнюю историю, учебное заведение пережило много преобразований – от цифирной школы до семинарии. В гимназии учились Иван Павлов и Константин Симонов, преподавал Александр Солженицын. Многие ученики и учителя стали Героями Советского Союза за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны.