Гимнастка шоу «Бурлеск» упала с высоты на арену цирка

В Кисловодске во время исполнения номера с высоты на арену цирка упала артистка шоу Гии Эрадзе «Бурлеск». Видео момента падения гимнастки опубликовал телеграм-канал «RT на русском».

Диляра Бикмаева получила перелом челюсти и скуловой кости. Она выполняла номер без страховки.

Жизнь Диляры находится вне опасности.

Случившееся оперативно прокомментировали представители продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе».

Недавно гастроли шоу «Бурлеск» с большим успехом прошли в Рязани. Номер «Погружаясь в любовь» стал одним из самых запоминающихся в программе.