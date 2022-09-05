Гидрометцентр: сильных дождей в Рязанской области не ожидается

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в столице и в Рязанской области в ближайшее время возможны небольшие осадки, но сильных дождей не прогнозируется.
По словам Романа Вильфанда, на этой неделе ночи станут теплее, дневная температура составит около 13 градусов, будет облачно. Погода изменится со второй половины понедельника, ветер перейдёт в северо-западный. Специалист отметил вероятность повышения дневной температуры в столице на выходных.
Роман Вильфанд отметил, что осадков больше 15 миллиметров не ожидается. Незначительные осадки не смогут погасить огонь.