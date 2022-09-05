Гидрометцентр: сильных дождей в Рязанской области не ожидается

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в столице и в Рязанской области в ближайшее время возможны небольшие осадки, но сильных дождей не прогнозируется.

По словам Романа Вильфанда, на этой неделе ночи станут теплее, дневная температура составит около 13 градусов, будет облачно. Погода изменится со второй половины понедельника, ветер перейдёт в северо-западный. Специалист отметил вероятность повышения дневной температуры в столице на выходных.

Роман Вильфанд: «Облачность будет до пятницы, но условия для сильных осадков не существует. Небольшие дожди. В понедельник, например, выпадет около 5 мм осадков, это умеренно. Ожидать сильных осадков нет условий. Они ожидаемы и желанны в Рязанской, Владимирской областях, но пока условий для этого нет. Там же пожары, и хотя температура невысокая, 11-12 градусов, но ветер 5-10 м/с, такой ветер раздувает пламя»

Роман Вильфанд отметил, что осадков больше 15 миллиметров не ожидается. Незначительные осадки не смогут погасить огонь.