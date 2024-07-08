Понедельник, 8 июля, 2024

Гибель 17-летнего парня в Рязанской области: что известно на данный момент

Автор: 7info

Опубликовано

17-летний парень утонул в Новомичуринске. Фото: прокуратура Рязанской области

В воскресенье, 7 июля, стало известно о гибели 17-летнего парня в городе Новомичуринске Пронского района. Молодой человек утонул во время купания.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Рязанской области, ЧП случилось на озере, которое находится вблизи СНП «Озёрное» в Новомичуринске. Несовершеннолетний ушёл под воду, находившиеся на берегу отдыхающие не смогли спасти утопающего.

Тело из воды подняли спасатели. В сообщении СК отмечается, что побережье озера не оборудовано для купания.

Эксперты провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, проводятся и другие процессуальные действия для установления полной картины трагедии.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Пронского района Рязанской области Сергей Алешин. Прокуратура инициировала проверку, сотрудники ведомства дадут оценку действиям родителей (законных представителей) молодого человека. В случае необходимости применят меры прокурорского реагирования.

В соцсетях пользователи пишут, что молодой человек не умел плавать, несмотря на это оказался на глубине во время купания. Также есть данные, что тело водолазы нашли на глубине 8 метров.

Гибель 17-летнего парня в Рязанской области: что известно на данный момент
17-летний парень утонул в Новомичуринске. Фото: прокуратура Рязанской области

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