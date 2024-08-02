ГИБДД проводит в Рязани рейд по тонировке

Сегодня в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия под названием «Тонировка».

В рамках этих мероприятий инспекторы проверяют транспортные средства, стёкла которых не соответствуют установленным требованиям. За такое нарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, законодательство предусматривает наказание за невыполнение законных требований сотрудников полиции, вплоть до административного ареста на срок до 15 суток. Так наказывают водителей, категорически не желающих снимать тонировку.

Госавтоинспекция Рязанской области обращается ко всем водителям с призывом строго соблюдать Правила дорожного движения и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения.