ГИБДД проводит массовые мероприятия в Рязани и области

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области комплексные оперативно-профилактические мероприятия сегодня и в выходные. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Ежедневно при надзоре за дорожным движением инспекторы выявляют водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения. В пятницу и выходные дни они проведут дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение таких нарушений.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме нарушений ПДД. Если вы стали свидетелем грубого нарушения, сообщите об этом по телефону 112 или отправьте материалы и обращение на официальный сайт Госавтоинспекции (https://гибдд.рф). Сотрудники полиции готовы оперативно отреагировать на поступившую информацию.