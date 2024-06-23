Герой мема «борщ с капустой, но не красный» из Рязанской области госпитализирован

Никита Литвинков, герой мема «борщ с капустой, но не красный», экстренно госпитализирован в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сообщается,что блогер находится в тяжелом состоянии. По предварительной версии — из-за передозировки запрещенных веществ.

Никита Литвинков несколько лет назад жил в Шацке, работал в колледже культуры.

В начале июня блогер вернулся в Россию из Таиланда, где его задержали за нарушение миграционного законодательства. Он пожаловался на проблемы с деньгами и невозможность улететь домой. решить финансовый вопрос ему помогла мама. В России Литвинков пытался найти работу и стал снова вести соцсети.