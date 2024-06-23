Воскресенье, 23 июня, 2024

Герой мема «борщ с капустой, но не красный» из Рязанской области госпитализирован

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/shot_shot

Никита Литвинков, герой мема «борщ с капустой, но не красный», экстренно госпитализирован в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сообщается,что блогер находится в тяжелом состоянии. По предварительной версии — из-за передозировки запрещенных веществ.

Никита Литвинков несколько лет назад жил в Шацке, работал в колледже культуры.

В начале июня блогер вернулся в Россию из Таиланда, где его задержали за нарушение миграционного законодательства. Он пожаловался на проблемы с деньгами и невозможность улететь домой. решить финансовый вопрос ему помогла мама. В России Литвинков пытался найти работу и стал снова вести соцсети.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани загорелась палатка с шаурмой

Новости Рязани
Пожар локализовали на площади 4 кв. м

Электробус врезался в столб и перевернулся на востоке Москвы

Новости мира
По данным источника, ДТП произошло на Лухмановской улице.

Дело водителя, устроившего массовое ДТП в Липецке, передано в суд

Новости мира
Согласно материалам дела, вечером 27 февраля 2024 года обвиняемый, находясь за рулём автомобиля «Фольксваген Гольф», столкнулся с тремя легковыми автомобилями в районе дома 101 по проспекту Победы в Липецке.

Зеленский готовит ВСУ к самоубийственному шагу

Новости мира
По мнению экспертов, не случайно именно сейчас Запад пытается ускорить поставку киевскому режиму самолётов, а также систем ПВО.

Врач назвал три причины обратиться к сексологу

Новости мира
Проблемы с физиологией могут возникать как у мужчин, так и у женщин