Герасимов отдал приказ о прекращении огня в зоне СВО

После решения президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов отдал соответствующий приказ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Командующие группировок в зоне проведения СВО получили указания прекратить огонь и ведение боевых действий с 18 часов 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Отдельно оговаривается, что режим прекращения огня будет действовать в гуманитарных целях при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.