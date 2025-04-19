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Фото: Минобороны РФ
Армия и СВОНовости России

Герасимов отдал приказ о прекращении огня в зоне СВО

Алексей Самохин

После решения президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Валерий Герасимов отдал соответствующий приказ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Командующие группировок в зоне проведения СВО получили указания прекратить огонь и ведение боевых действий с 18 часов 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Отдельно оговаривается, что режим прекращения огня будет действовать в гуманитарных целях при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.

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