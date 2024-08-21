Генпрокурор назначил новых руководителей прокуратур в Рязанской области

Генеральный прокурор Российской Федерации назначил новых руководителей прокуратур в Рязанской области.

20 августа на должность прокурора Советского района Рязани назначена Ольга Владимировна Ткачева.

Она начала свою карьеру в органах прокуратуры после окончания Старожиловской средней школы, работая заведующей канцелярией в прокуратуре Старожиловского района. С 1994 года Ткачева служила в различных должностях в прокуратуре Рязанской области, в том числе была заместителем прокурора Советского района.

С 2020 года возглавляла Скопинскую межрайонную прокуратуру. Ткачева награждена ведомственными наградами и поощрениями Генерального прокурора и прокурора области.

В этот же день на должность Сасовского межрайонного прокурора Рязанской области была назначена Яна Владимировна Любимова.

Она начала работу в органах прокуратуры в 1995 году как секретарь Касимовской межрайонной прокуратуры. В 2002 году была назначена помощником прокурора, затем занимала должности старшего помощника и заместителя Касимовского межрайонного прокурора.

За свои заслуги Любимова неоднократно поощрялась прокурором области и награждена ведомственной наградой.