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Понедельник, 23 мая, 2022

Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельности «Фонда имени Генриха Бёлля»

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Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельности «Фонда имени Генриха Бёлля»

Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll Stiftung, «Фонд имени Генриха Бёлля») (Германия).

Установлено, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

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