Генпрокуратура начала проверку после аварии, которую устроил глава Рыбинска

Генеральная прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием главы Рыбинска Денисом Добряковым, пишет 76.ru.

Инцидент произошел 9 сентября на трассе «Мышкин — Рыбинск». По предварительной информации, «Лексус» врезался в ВАЗ-2110. В иномарке в этот момент находились мэр Рыбинска и глава департамента ЖКХ Олеся Минеева.

В результате случившегося пострадали двое мужчин, которые были в салоне отечественного автомобиля.

Добряков признался, что вылетел на встречную полосу и, скорее всего, виноват в ДТП. Сейчас следственная группа выясняет, почему не было возбуждено уголовное дело.