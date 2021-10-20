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Среда, 20 октября, 2021
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Генпрокуратура начала проверку после аварии, которую устроил глава Рыбинска

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Генеральная прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием главы Рыбинска Денисом Добряковым, пишет 76.ru.

Инцидент произошел 9 сентября на трассе «Мышкин — Рыбинск». По предварительной информации, «Лексус» врезался в ВАЗ-2110. В иномарке в этот момент находились мэр Рыбинска и глава департамента ЖКХ Олеся Минеева.

В результате случившегося пострадали двое мужчин, которые были в салоне отечественного автомобиля.

Добряков признался, что вылетел на встречную полосу и, скорее всего, виноват в ДТП. Сейчас следственная группа выясняет, почему не было возбуждено уголовное дело.

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