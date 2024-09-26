Четверг, 26 сентября, 2024

Генплан Рязани изменили из-за участков в Борках

Автор: Алексей Самохин

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На заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели и одобрили вопрос о внесении изменений в Генеральный план города. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Речь шла об изменении функционального зонирования с зоны спортивных комплексов и сооружений (в т. ч. автодром), зоны пойменных ландшафтов рек Оки и Трубежа, зоны прочих обслуживающих и деловых объектов (административные деловые объекты, объекты культуры и искусства и пр.), зоны пляжей на зону сельскохозяйственного использования, в отношении территории земельных участков в составе единого землепользования с кадастровым номером 62:29:0000000:86, расположенного по адресу: г. Рязань, район Борки. Предлагаемые изменения необходимы для приведения документов территориального планирования города Рязани в соответствие с видом 2 разрешенного использования земельного участка. Также одобрено внесение соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки.

Кроме того, депутаты рассмотрели внесение изменений в Правила землепользования и застройки в части дополнения перечня основных видов разрешенного использования территориальной зоны коммунально-складских организаций (П3) видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта».

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