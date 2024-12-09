Генерал Смуров назвал самые распространенные в России наркотики

В 2024 году правоохранительные органы изъяли из оборота 33,6 тонны наркотиков, причем большая часть пришлась на так называемую «синтетику». Об этом «Газете.Ru» рассказал Кирилл Смуров, первый заместитель начальника ГУНК МВД России.

По его словам, общий объем изъятых запрещенных веществ достиг более 38 тонн, что на 25% больше, чем в 2023 году. Из них 33 580 кг — это различные наркотики, 389 кг — психотропные вещества, 4 532 кг составляют сильнодействующие препараты.

«Синтетика» лидирует — она составляет 53,3% всех изъятых наркотических средств, что равно 17 913 кг. На втором месте находятся наркотики из группы каннабиса: 7 589 кг (22,6% от общего объема), из которых 5 548 кг приходится на марихуану и 1 927 кг на гашиш.

Опийные наркотики заняли третье место с долей 12,2% (4 107 кг). А меньше всего в России в 2024 году выявляли кокаин и его производные — их доля составила 11,8%, или 3 977 кг.

Помимо этого, сотрудники МВД изъяли свыше 40 тонн прекурсоров — веществ, которые используют для изготовления наркотиков.