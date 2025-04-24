Генерал рассказал, почему Россия задействовала самолёты «Судного дня»

В ночь на 24 апреля Вооружённые силы России нанесли один из самых масштабных по плотности комбинированных ударов по тыловым военным объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Атака началась в полночь и завершилась к утру. Целями стали объекты военной инфраструктуры в десяти областях Украины. Среди них — транспортные узлы, места размещения подразделений ВСУ, склады, оборонные предприятия, а также пункты временной дислокации и системы ПВО.

Среди прочего, удар был нанесён по Харьковскому машиностроительному заводу имени Малышева, ранее занимавшемуся производством и ремонтом бронетехники. В Житомирской области поражён район военного аэродрома Озёрное и объекты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. В Павлограде удары пришлись по промышленным предприятиям и объектам транспортной логистики. Под ударом оказался и приграничный район Тернопольской области — вблизи города Скалат.

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В ударе были задействованы ракеты различных типов, включая крылатые, баллистические, оперативно-тактические, а также беспилотные летательные аппараты.

Особое внимание вызвало участие в операции, так называемых, самолётов «Судного дня» — стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95. По словам военного эксперта, заслуженного лётчика России, генерал-майора Владимира Попова, применение такой авиации может свидетельствовать о снижении эффективности системы ПВО противника.

— Участие стратегической авиации, как правило, допускается лишь при наличии полной уверенности в безопасности направления. Это говорит о возможном дефиците средств ПВО у противника, — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что самолёты могли выполнять пуски ракет, не заходя в воздушное пространство Украины, а визуальное наблюдение было возможным благодаря погодным условиям и освещению в предрассветные часы.

По мнению аналитиков, задействование стратегической авиации в массированных атаках связано с необходимостью одновременного удара по нескольким целям для прорыва противовоздушной обороны и обеспечения оперативно-стратегических задач, пишет «Московский комсомолец».