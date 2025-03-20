Генерал Попов рассказал, чем грозит России запрет крушить энергетику Украины

Прекращение ударов по энергетике на 30 дней более выгодно Украине, чем России, заявил «МК» заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.
По его мнению, официальный Киев косить «под дурачка», срывать договоренности и копить ударные беспилотники.
Москва же, наоборот, будет выполнять договоренности, считает собеседник издания.
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Из плюсов для России генерал отметил, что системы ПВО и разведки будут хорошо работать на предупреждение пуска украинских дронов и массового обстрела ракетами.