Генерал Попов рассказал, чем грозит России запрет крушить энергетику Украины

Прекращение ударов по энергетике на 30 дней более выгодно Украине, чем России, заявил « МК » заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

По его мнению, официальный Киев косить «под дурачка», срывать договоренности и копить ударные беспилотники.

«Там, безусловно, сейчас сделают передышку, соберутся силами», — предположил Попов.

Москва же, наоборот, будет выполнять договоренности, считает собеседник издания.

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Из плюсов для России генерал отметил, что системы ПВО и разведки будут хорошо работать на предупреждение пуска украинских дронов и массового обстрела ракетами.