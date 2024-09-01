Генерал Попов раскрыл уникальные детали ликвидации F-16 на Украине

Американцы отдали Украине ПВО без системы опознавания «свой-чужой», заявил МК военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Так он прокомментировал информацию об уничтожении на Украине первого F-16. Предположительно, самолет сбит ракетой ЗРК Patriot, который не признал в американском истребителе «своего».

«ЗРК мог не быть оборудован системой «свой-чужой». Передавая ПВО, американцы могли снять свою систему опознавания, потому что боятся, что она попадет к нам в руки», — отметил Попов.

По словам генерала, недостаточная координация — главный враг подразделений ВВС Украины.

«У систем западного назначения, которые стоят на Patriot, и у советских систем, которые интенсивно используются в ВВС и ПВО Украины, разные каналы оповещения и определения «свой-чужой», – пояснил летчик.

Попов подчеркнул, что у ВСУ не отработана организация взаимодействия между отдельными системами и службами.