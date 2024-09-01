Генерал Попов раскрыл уникальные детали ликвидации F-16 на Украине

Американцы отдали Украине ПВО без системы опознавания «свой-чужой», заявил МК военный летчик генерал-майор Владимир Попов.
Так он прокомментировал информацию об уничтожении на Украине первого F-16. Предположительно, самолет сбит ракетой ЗРК Patriot, который не признал в американском истребителе «своего».
По словам генерала, недостаточная координация — главный враг подразделений ВВС Украины.
Попов подчеркнул, что у ВСУ не отработана организация взаимодействия между отдельными системами и службами.