Вторник, 12 ноября, 2024
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Генерал-майор Есипов: у бойцов СВО чаще всего встречаются 3 типа травм

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Алексей Самохин
Изображение от bristekjegor на Freepik

Бойцы, участвующие в СВО, чаще всего получают минно-взрывные травмы, ранения от кассетных боеприпасов и ожоги, рассказал генерал-майор медицинской службы Александр Есипов в интервью для «Газеты.Ru».

Есипов, возглавляющий Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского, отметил, что современная война заметно изменилась с точки зрения применяемого оружия: теперь широко используются высокоточные боеприпасы, беспилотники и усовершенствованные мины с высокой энергией взрыва.

Минно-взрывные травмы стали особенно опасными — даже при внешне небольших повреждениях могут возникать серьёзные внутренние последствия. По словам Есипова, при подрыве на мине в тканях возникает огромная зона молекулярного сотрясения, которая на первый взгляд может быть незаметна. Однако впоследствии это приводит к множественным тромбозам и некрозу тканей, из-за чего раненый рискует потерять конечность или даже жизнь. Наиболее частые повреждения от таких взрывов приходятся на ноги — стопы и голени, которые подвергаются самым серьёзным нагрузкам.

Кассетные боеприпасы также представляют угрозу. Они могут оставить лишь небольшие отметки на коже, но при этом внутренние повреждения могут быть обширными и опасными, требующими особого внимания медиков.

Как отмечает Есипов, специалисты в его центре сталкиваются с самыми сложными случаями, когда повреждены сразу несколько анатомических областей.

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