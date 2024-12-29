Где покататься на коньках? Катки в Рязани — график работы, цены и адреса

Невозможно представить себе предновогоднюю суету без хотя бы попытки выбраться покататься на коньках. Ведь когда буквально вся нация либо восхищается соревнованиями по фигурному катанию, либо напряжённо следит за хоккейными турнирами, кощунством было бы самим не почувствовать лёд под ногами и хорошенько не повеселиться перед празднованием и после.

Редакция 7info рассказывает, где покататься на коньках в Рязани в новогодние каникулы даже при условии, что устойчивые морозы ещё не установились.

Дворец спорта «Олимпийский»

Адрес: ул. Зубковой, 12 корпус 2, Рязань, Рязанская обл., 390037.

Тип: крытый.

График работы:

– Катание 30 декабря в 12:15, 13:30, 17:30, 18:45, 20:00, дискотека на льду в 21:15;

– Катание 3 января в 12:00, 13:15, 14:30, 15:45, 19:15, дискотека на льду в 20:30;

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– Катание 4 января в 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00, дискотека на льду в 21:15;

– Катание 5 января в 13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 18:45, 20:00, дискотека на льду в 21:15;

– Катание 6 января в 14:00, 15:30, 19:00;

– Катание 7 января в 12:30, 13:45, 20:15, дискотека на льду в 21:15;

– Катание 8 января в 14:30, 15:45, 19:00;

– Катание 10 января в 18:45, 20:00;

– Катание 11 января в 12:30, 13:45, 20:15, дискотека на льду в 21:30;

– Катание 12 января в 14:30, 15:45, 19:00, 20:15.

Продажа билетов осуществляется в день катания. Сеанс длится 45 минут, дискотека на льду – 1,5 часа.

Цены: 150-200 – детям, 350-400 – взрослым, 400-450 – дискотека.

Преимущества: если у вас нет собственных коньков, их можно взять в аренду на месте.

Ледовая арена «Айсберг»

Адрес: ул. Шевченко, 51, Рязань, Рязанская обл., 390026.

Тип: крытый.

График работы: 30 декабря — с 13 до 18.45 проводят оздоровительное катание. Сеансы — каждые 45 минут. График работы на новогодние каникулы не опубликован, поэтому советуем обращатиться к администрации арены, чтобы уточнить, можно ли покататься. Связаться с ней можно по телефону +7(4912) 50-50-16 (пн.-пт. с 9:00 до 18:00). Также актуальная информация публикуется в группе ВКонтакте.

Цены: 200 – детям, 300 – взрослым, 50 – прокат коньков.

Преимущества: Доступность информации об учреждении, быстро её найдёте, если понадобится что-то уточнить.

Каток на Лыбедском бульваре

Адрес: Лево-Лыбедская ул., Рязань, Рязанская обл., 390000.

Тип: открытый.

График работы: с 11:00 до 22:00, помимо этого – перерыв каждые 45 минут.

Цены: билет – 200 рублей, столько же стоит аренда коньков.

Преимущества: оснащён дополнительным охлаждением, поэтому пока что это единственное официальное место в городе, где можно покататься на коньках под открытым небом.

Что касается открытых катков на стадионах «Локомотив» и ЦСК, то об их открытии официально не объявляли. Оно и понятно — в последние несколько недель в регионе установилась погода, не совсем благоприятная для подготовки льда. Надеемся, что в скором времени в Рязань придут зимние морозы, и мы сможем весело провести время на любимых ледовых площадках.

Вместе с тем редакция 7info предупреждает читателей: катайтесь на коньках только на приспособленных для этого аренах, площадках и коробках. Выход на лёд на водоёмах опасен для жизни!