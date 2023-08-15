Газохранилища Германии заполнены на 90%

Заполненность газохранилищ в ФРГ в настоящее время составляет примерно 90%. Об этом в интервью «Известиям» рассказал член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Газохранилища в Германии заполнены примерно на 90%. Это выше среднего значения до эскалации украинского кризиса, а газ в основном поступает из Нидерландов, Бельгии и Норвегии. ФРГ должно хватить газа на предстоящую зиму с учетом предоставления таких базовых услуг, как отопление», — заявил депутат.

При этом, по словам политика, в 2022-м этот вид энергоресурсов в значительной степени получилось сэкономить, поскольку сократилось промышленное производство из-за высоких цен на газ.

«К сожалению, аналогичных тенденций стоит ожидать и этой зимой. Для всё большего числа компаний это станет непосильным», — констатировал Котре.

Вместе с тем нынешняя политика властей Германии, направленная на отказ от российских энергоресурсов, стала трагедией еще и с геополитической точки зрения. Как напомнил парламентарий, Берлин и Москва сотрудничали в этой сфере на протяжении полувека, даже в эпоху холодной войны, добавив: экономическое взаимодействие — важная основа для политической коммуникации.

«Перекрытие этого канала в долгосрочной перспективе может нанести еще больший ущерб, чем просто ударить по экономике. России и Европе необходимо ладить, а каналы коммуникации и сотрудничества жизненно важны для этого», — заключил он.

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«Газохранилища в Германии заполнены примерно на 90%»