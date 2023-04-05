8 апреля, в день после великого христианского праздника Благовещения, почитают архангела Гавриила. В ангельском воинстве он занимает особое место, его имя переводится как «Сила Божия». Его предназначение – быть вестником Божьим, раскрывать на земле смысл знамений и видений, предсказывать ход событий.

Согласно библейским сказаниям, именно Гавриил передам Адаму первую заповедь не вкушать плодов от дерева познания. Небесный вестник являлся пророку Даниилу и раскрывал тайны пришествия в мир Мессии. Старцу Захарию Гавриил сообщил о чудесном зачатии Иоанна Предтечи. А самая великая миссия архангела Гавриила – Благовещение: именно он передал Деве Марии благую весть о рождении от неё Сына Божьего Иисуса Христа.

Православные христиане с молитвами обращаются в Гавриилу во время болезней, в случае наговора и сглаза, для спасения на воде, с просьбами уберечь от опасностей и бед. В народном календаре день почитания архангела носит название Гавриил Благовест, и с ним связано много традиций и запретов.

Что можно и что нельзя делать 8 апреля? К каким приметам стоит прислушаться?

Наши предки верили: 8 апреля архангел Гавриил спускается с небес и исполняет желания людей. Чтобы заветное сбылось, нужно хорошо попросить его об этом. Важно встать на рассвете, выйти на улицу и помолиться. Считалось, что Гавриил услышит мольбы и поможет просящему в любом благом начинании.

К Гавриилу Благовесту женщину старались закончить рукодельные работы. После 8 апреля спряденная нить считалась некачественной. Кроме того, недоделанная работа может принести много неурядиц и проблем со здоровьем.

Архангелу Гавриила часто молятся об избавлении от болезней и лихорадки. Чтобы болезнь поскорее ушла, нужно оставить на ночь на улице колодезную воду в ведре. Существует поверье, что она приобретает целебную силу.

На Гавриила также следили за черёмухой: если она начинала зеленеть, значит, пора готовиться к посадке молодого картофеля.

Именины 8 апреля отмечают Гавриил, Василий, Лариса, Алла, Анна, Степан.

Через сны 8 апреля души умерших предков и предсказывают судьбу, дают советы, предостерегают.