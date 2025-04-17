Гастрономический фестиваль пройдет в Рязани

С 1 по 31 мая в Рязани пройдёт VIII традиционный Фестиваль кухня Рязанского края. Об этом сообщает администрация города.

Ведущие рестораны города вновь откроют двери для всех любителей локальной кухни, став участниками уже ставшего доброй традицией гастрономического события. Фестиваль — это уникальная возможность познакомиться с кулинарным наследием Рязанской области, вдохновиться историческими рецептами и открыть для себя вкусы, которые были восстановлены в ходе гастрономических экспедиций Ассоциации кулинаров.

Что ждёт гостей фестиваля в этом году:

Реклама

— участие ресторанов, представляющих кухню районов Рязанской области;

— специальные сеты, вдохновлённые локальными продуктами, историей и культурой районов;

— интересные истории о людях, местах, архитектуре и традициях, связанных с каждым районом;

— атмосфера путешествия по всей области — каждый ресторан станет настоящим «туроператором» одного из районов.

По словам Ирины Даниловой, президента Ассоциации кулинаров, в этом году фестиваль будет особенно уникальным и масштабным, ведь он объединит гастрономию с культурой, историей и человеческими историями.

С полным списком ресторанов-участников и программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте: https://krkfest.ru/2025