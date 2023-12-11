Понедельник, 11 декабря, 2023
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Гастроли Рязанского театра драмы в Белоруссии прошли с аншлагом

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С 7 по 10 декабря на сцене Белорусского государственного музыкального театра впервые прошли гастроли Рязанского театра драмы.
В эти дни зрители увидели комедии Куни «Клинический случай» , «Мы не одни, дорогая» и Уильямса «Никто не идеален», а также шекспировскую «Двенадцатую ночь». Юные зрители отправились в удивительное путешествие с Элли и её друзьями в спектакле «Волшебник Изумрудного города».

Белорусский зал тепло встречал рязанских артистов, которых не раз вызывали на бис.
В последний день гастролей к зрителям обратились директор Белорусского музыкального театра Сергей Пукита и директор Рязанского театра Семён Гречко.
Руководители обменялись комплиментарными благодарственными письмами и выразили желание на продолжение взаимного творческого обмена. Благо репертуар театров позволяет организовать не один гастрольный тур.

Гастроли Рязанского театра драмы в Белоруссии прошли с аншлагом
Гастроли Рязанского театра драмы в Белоруссии прошли с аншлагом
Гастроли Рязанского театра драмы в Белоруссии прошли с аншлагом
Гастроли Рязанского театра драмы в Белоруссии прошли с аншлагом
Гастроли Рязанского театра драмы в Белоруссии прошли с аншлагом

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