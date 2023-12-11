Гастроли Рязанского театра драмы в Белоруссии прошли с аншлагом

С 7 по 10 декабря на сцене Белорусского государственного музыкального театра впервые прошли гастроли Рязанского театра драмы.

В эти дни зрители увидели комедии Куни «Клинический случай» , «Мы не одни, дорогая» и Уильямса «Никто не идеален», а также шекспировскую «Двенадцатую ночь». Юные зрители отправились в удивительное путешествие с Элли и её друзьями в спектакле «Волшебник Изумрудного города».

Белорусский зал тепло встречал рязанских артистов, которых не раз вызывали на бис.

В последний день гастролей к зрителям обратились директор Белорусского музыкального театра Сергей Пукита и директор Рязанского театра Семён Гречко.

Руководители обменялись комплиментарными благодарственными письмами и выразили желание на продолжение взаимного творческого обмена. Благо репертуар театров позволяет организовать не один гастрольный тур.