Гастроэнтеролог Карпова рассказала, как правильно есть арбуз

О полезных и вредных свойствах арбуза, безопасных правилах покупки полосатой ягоды рассказала главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Минздрава Рязанской области, руководитель регионального центра воспалительных заболеваний кишечника больницы № 4 Любовь Карпова.
В разгаре сезон продажи бахчевых культур. Одна из самых любимых — арбуз. Он полезен в первую очередь большим количеством воды в составе и обилием сахаров. За счет этого хорошо утоляет жажду и легкий голод.
Однако от арбузов лучше воздержаться людям с диабетом второго типа, так как существует риск скачка глюкозы. Аккуратными с полосатой ягодой следует быть и тем, кто страдает мочекаменной болезнью, хроническими запорами, синдромом раздраженного кишечника, неспецифическим язвенным колитом, болезнью Крона, хронической кишечной инфекцией. Употребление арбузов может спровоцировать раздражение в кишечнике, могут появится неприятные симптомы: вздутие, боль в животе.
Рекомендации, которые врач советует выполнять неукоснительно:
— не приобретайте вскрытый арбуз и не соглашайтесь на предложение продавца вырезать кусочек для дегустации. В месте разреза крайне быстро размножаются патогенные микроорганизмы;
— обязательно вымойте арбуз перед тем как подать на стол;
— не доедайте мякоть до самой корочки, так как именно там могут концентрироваться вредные вещества.