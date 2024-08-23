Пятница, 23 августа, 2024

Гастроэнтеролог Карпова рассказала, как правильно есть арбуз

Автор: Алексей Самохин

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О полезных и вредных свойствах арбуза, безопасных правилах покупки полосатой ягоды рассказала главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Минздрава Рязанской области, руководитель регионального центра воспалительных заболеваний кишечника больницы № 4 Любовь Карпова.

В разгаре сезон продажи бахчевых культур. Одна из самых любимых — арбуз. Он полезен в первую очередь большим количеством воды в составе и обилием сахаров. За счет этого хорошо утоляет жажду и легкий голод.

«Арбуз — хороший помощник для перекуса между основными приемами пищи. Кроме этого, в его составе много полезных микроэлементов, таких как витамины С, А, В1, В5, В6, есть антиоксиданты, фолиевая кислота. Он может быть рекомендован людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом, полезен за счет своих мочегонных свойств при подагре, положительно влияет на функционирование нервной системы, обладает желчегонным действием, поддерживает электролитный состав крови», — говорит Любовь Карпова.

Однако от арбузов лучше воздержаться людям с диабетом второго типа, так как существует риск скачка глюкозы. Аккуратными с полосатой ягодой следует быть и тем, кто страдает мочекаменной болезнью, хроническими запорами, синдромом раздраженного кишечника, неспецифическим язвенным колитом, болезнью Крона, хронической кишечной инфекцией. Употребление арбузов может спровоцировать раздражение в кишечнике, могут появится неприятные симптомы: вздутие, боль в животе.

Рекомендации, которые врач советует выполнять неукоснительно:

— не приобретайте вскрытый арбуз и не соглашайтесь на предложение продавца вырезать кусочек для дегустации. В месте разреза крайне быстро размножаются патогенные микроорганизмы;

— обязательно вымойте арбуз перед тем как подать на стол;

— не доедайте мякоть до самой корочки, так как именно там могут концентрироваться вредные вещества.

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