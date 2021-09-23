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Четверг, 23 сентября, 2021
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«Гардиан Стекло Рязань» проведёт экологическую экспертизу

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«Гардиан Стекло Рязань» проведёт экологическую экспертизу

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Администрация Рязани сообщила о поступлении запроса на проведение экологической экспертизы от ООО «Фирма «Триада», представляющего по доверенности ООО «Гардиан Стекло Рязань». Информация опубликована на сайте мэрии.

Компания подготовила проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по проектной документации: «Реконструкция производственных зданий площадью 720 и 372 кв. м и объектов инженерной инфраструктуры на территории предприятия ООО «Гардиан Стекло Рязань».

Ознакомиться с документацией можно здесь.

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