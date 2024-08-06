«Галя, у нас отмена!» с Настасьей Самбурской возвращается на СТС

26 августа в 19:00 на СТС выходит продолжение комедийного хита «Галя, у нас отмена!» (16+), к команде которого присоединились Алёна Хмельницкая («Ева, рожай!»), Иван Жвакин («Молодёжка») и ведущий кулинарного шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович.

По сюжету экс-супруга (Александра Флоринская) директора гипермаркета (Максим Лагашкин) возглавляет всю сеть. Чтобы осовременить «Мой Эверест», она приглашает в команду кризисного менеджера Яна (Иван Жвакин). Пока амбициозный парень модернизирует гипермаркет, его сотрудники разбираются с личной жизнью: директор выясняет отношения с бывшей, Фил (Артём Кошман) пытается вернуть Асю (Дарья Петриченко), а замдиректора Марго (Настасья Самбурская) скрывает роман с грузчиком (Алексей Кривеня) от мамы (Алёна Хмельницкая).

«Мой герой хочет доказать маме Марго, что он не просто грузчик, а человек с большим будущим, достойный её дочери. Он на этом зациклен, поэтому, конечно, допускает много ошибок, — признаётся Алексей Кривеня. — У меня в жизни вышло всё наоборот: мы с тёщей дружим. Сразу нашли общий язык, так что мне в этом плане очень повезло».

Во втором сезоне художники обновили декорации гипермаркета: по сюжету Ян придумывает креативные акции с инновационными гаджетами. Например, устанавливает умную витрину (постамат, позволяющий с помощью QR-кода отправить товар сразу на кассу) и голограмму звезды, говорящей с покупателями. «Ян не стоит на месте, постоянно хочет привнести что-то новое даже вопреки. В коллективе его не особо принимают, потому что лезет в чужой монастырь со своими правилами. Мне же кажется, он просто любит и знает своё дело», — делится Иван Жвакин.

Одна из масштабных сцен сезона — фантазия на тему «чёрной пятницы». По сюжету герои представляют алчных покупателей в виде зомби, готовых в погоне за скидкой даже покусать сотрудников гипермаркета. Персонажи не только бегали от зомби, но и ловили шестьдесят пять куриц по всему торговому залу. Кроме специалиста по птицам, в новом сезоне приглашали скульптора, который слепил лицо Фила из десяти килограммов фарша.