Гайд покупок от «М5 Молл»: в отпуск без забот и с новым купальником

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ТРЦ «М5 Молл» рассказывает о полезных и очень нужных вещах для лета, наличие которых в доме, гардеробе или дачном хозяйстве поможет провести отдых ярко, комфортно и безопасно. В этом материале речь пойдет о том, где в «М5 Молл» можно купить актуальные аксессуары для жаркого лета, что облегчит заботу о питомцах, а также в каких магазинах ТРЦ можно в июне получить двойные баллы.

Модное солнце. Солнечная жаркая погода наконец-то пришла в город.Купальник сегодня – главный летний аксессуар не только для отдыха на море, но и для отдыха на даче или знаменитых рязанских озерах.

Актуальные модели купальников можно выбрать в магазинах Calzedonia,SinSay, Pull&Bear, Bershka, Reserved, House, Gloria Jeans. Солнцезащитные очки гости «М5 Молл» могут найти в перечисленных магазина, а также в «НЕООптике» и на островках «М5 Молл». Стоит помнить, очки – это не только модный и эффектный аксессуар, но и обязательная защита глаз от солнечного излучения, как и солнцезащитная косметика для кожи.

Заботимся о братьях наших меньших. А теперь лайфхак для владельцев братьев наших меньших. Как облегчить поиски питомца, если он потерялся или убежал в городе или на даче? Важно, чтобы животное имело при себе так называемый адресник, на котором записываются все исходные данные о «пропаже»: кличка, адрес проживания, номер телефона владельца. Именно такой «спасательный круг» поможет упростить поиски и сократит время возвращения любимца домой.

Недорогие адресники можно найти в молловском магазине «Четыре лапы». А для владельцев аквариумов настоящей находкой перед отъездом в отпуск может стать автоматическая кормушка для рыб: небольшой механизм запрограммирован на выдачу корма рыбкам через определенный промежуток времени, поэтому питомцы не останутся голодными.