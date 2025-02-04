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Фото: «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте
Происшествия

ГАИ проводит проверку выехавшего на встречку автомобиля на Северной окружной

Анастасия Мериакри

Госавтоинспекция Рязанской области проводит проверку выехавшего на встречку автомобиля на Северной окружной. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Очевидцы выложили видео, где машина выехала на встречную полосу, разделенную барьерным ограждением. В комментариях к записи предположили, что водитель планировал свернуть на заправку или в направлении Борок, но промахнулся.

Госавтоинспекция напомнила, что за данное нарушение — выезд на встречную полосу — предусмотрен штраф в размере 7000 рублей или лишение прав на срок до полугода.

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