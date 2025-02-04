ГАИ проводит проверку выехавшего на встречку автомобиля на Северной окружной

Госавтоинспекция Рязанской области проводит проверку выехавшего на встречку автомобиля на Северной окружной. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Очевидцы выложили видео, где машина выехала на встречную полосу, разделенную барьерным ограждением. В комментариях к записи предположили, что водитель планировал свернуть на заправку или в направлении Борок, но промахнулся.

Госавтоинспекция напомнила, что за данное нарушение — выезд на встречную полосу — предусмотрен штраф в размере 7000 рублей или лишение прав на срок до полугода.