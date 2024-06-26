ГАИ проводит комплексное мероприятие в Рязанской области 26 июня

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции проводят в Рязанской области комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой пассажиров в автобусах.

Цель этих мероприятий — устранение причин и условий, которые могут привести к ДТП с участием пассажирского транспорта. Также они направлены на выявление и пресечение нарушений законодательства, регулирующего деятельность по перевозке пассажиров.

Госавтоинспекция обращается к водителям, осуществляющим пассажирские перевозки. Будьте бдительны на дороге, соблюдайте правила дорожного движения, поддерживайте безопасную дистанцию и выбирайте скоростной режим разумно. Не садитесь за руль, если вы устали или плохо себя чувствуете. Будьте внимательны к другим участникам дорожного движения. Также следите за техническим состоянием своего транспортного средства: проводите своевременное техническое обслуживание и ремонт.