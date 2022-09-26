Футболисты рязанской спортшколы «Золотые купола» завоевали первое место на открытом первенстве города Ярославля

Футбольная команда СШ «Золотые купола» стала победителем открытого первенства города Ярославля. Об этом говорится на сайте рязанской мэрии.

24-25 сентября в Ярославле завершилось открытое первенство города по футболу среди юношей 2011 года рождения. Участвовали в состязаниях 8 команд из Ярославской, Кировской, Рязанской, Костромской областей и Луганской Народной Республики.

Команда спортивной школы «Золотые купола» стала победителем. Они одержали 5 побед в 6 матчах и одну встречу свели к ничьей.

Лучшим игроком и бомбардиром турнира признали Никиту Почтарева. Специальные призы достались Илье Нетребенко и Тимофею Куликову. Команду подготовили тренеры высшей категории Андрей Гришин и Андрей Меркулов.