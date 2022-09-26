Понедельник, 26 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Футболисты рязанской спортшколы «Золотые купола» завоевали первое место на открытом первенстве города Ярославля

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Фото с сайта Администрации Рязани

Футбольная команда СШ «Золотые купола» стала победителем открытого первенства города Ярославля. Об этом говорится на сайте рязанской мэрии.

24-25 сентября в Ярославле завершилось открытое первенство города по футболу среди юношей 2011 года рождения. Участвовали в состязаниях 8 команд из Ярославской, Кировской, Рязанской, Костромской областей и Луганской Народной Республики.

Команда спортивной школы «Золотые купола» стала победителем. Они одержали 5 побед в 6 матчах и одну встречу свели к ничьей.

Лучшим игроком и бомбардиром турнира признали Никиту Почтарева. Специальные призы достались Илье Нетребенко и Тимофею Куликову. Команду подготовили тренеры высшей категории Андрей Гришин и Андрей Меркулов.

Футболисты рязанской спортшколы «Золотые купола» завоевали первое место на открытом первенстве города Ярославля
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