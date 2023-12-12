Футболистка «Рязани-ВДВ» перешла в московский «Спартак»

За команду московского «Спартака» будет выступать 18-летняя футболистка Ксения Коноваева, которая прошедший сезон провела в составе «Рязани-ВДВ».
Сайт московского клуба называет игрока золотым фондом нашего футбола.
За помощь в организации трансфера спартаковцы поблагодарили ЖФК «Рязань-ВДВ».
В составе «десантниц» Коноваева в прошлом сезоне заила 9 голов и отдала 1 голевую передачу во всех турнирах. В сентябре получила вызов во взрослую сборную России, первый гол забила в ворота Аргентины.
Спортсменка — уроженка города Костромы.