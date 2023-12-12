Вторник, 12 декабря, 2023
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Футболистка «Рязани-ВДВ» перешла в московский «Спартак»

7info
Фото: spartak.com
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За команду московского «Спартака» будет выступать 18-летняя футболистка Ксения Коноваева, которая прошедший сезон провела в составе «Рязани-ВДВ».

Сайт московского клуба называет игрока золотым фондом нашего футбола.

— Неуступчивая, по-спортивному наглая, смело идет вперед на соперников — настоящая искра на поле. Такой игрок нужен любой команде, и мы рады, что Ксения с нами, — говорится в сообщении.

За помощь в организации трансфера спартаковцы поблагодарили ЖФК «Рязань-ВДВ».

В составе «десантниц» Коноваева в прошлом сезоне заила 9 голов и отдала 1 голевую передачу во всех турнирах. В сентябре получила вызов во взрослую сборную России, первый гол забила в ворота Аргентины.

Спортсменка — уроженка города Костромы.

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